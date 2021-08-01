Российский боксер Замковой объявил о намерении завершить карьеру
Российский боксер Андрей Замковой намерен завершить карьеру после Олимпиады в Токио. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил главный тренер сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Виктор Фархутдинов, передают "Известия". «Да, конечно (завершит карьеру. — Ред.) Жалко, очень хороший боксер, очень хороший человек, капитан команды. Хотелось бы, чтобы у него было золото, но мы думаем одно, а жизнь решает другое»,— сказал тренер ТАСС.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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