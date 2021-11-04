Российский боксер Закиров получил бронзу на ЧМ-2021
4 ноября 202120:59
Российский боксер Ахтем Захиров стал бронзовым призером чемпионата мира, который проходит в Белграде, передает «Интерфакс».
В полуфинале россиянин уступил представителю США Роско Хилла. Спортсмены выступали в весовой категории до 51 кг.
Соревнования проходят в 13 весовых категориях. Для чемпионов предусмотрен денежный приз в размере $100 тысяч, для серебряных призеров - $50 тысяч, для бронзовых - $25 тысяч.
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4 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru