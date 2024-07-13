Российский боксер Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира WBA

Россиянин Муслим Гаджимагомедов стал обладателем титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в категории до 101,6 кг.

Боксер одержал победу над китайцем Чжан Чжаосинем в титульном поединке на турнире IBA Champions Night в Серпухове. Гаджимагомедов выиграл в четвертом раунде техническим нокаутом: его соперник часто шел вперед и раскрывался, пропустив так много ударов, что судья принял решение остановить бой.

Муслим Гаджимагомедов дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году, теперь в послужном списке 27-летнего боксера четыре победы, в том числе три нокаутом, и ни одного поражения. Кроме того, спортсмен — двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр в Токио.

