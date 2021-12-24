Российский боксер Батыргазиев выиграл пояс IBF International

Российский боксер Альберт Батыргазиев одержал победу над представителем Венесуэлы Франклином Манзаниллу и стал обладателем пояса IBF International в полулегком весе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что 23-летний Батыргазиев победил соперника техническим нокаутом в четвёртом раунде.

На счету у россиянина пять боев и пять побед. На летней Олимпиаде он завоевал золотую медаль в весе до 57 килограмм.

Манзанилла имеет 28 поединоков, из которых 8 поражений.

