Российский боксер Бакши гарантировал медаль Олимпийских игр в весовой категории до 75 кг
Российский боксер Глеб Бакши гарантировал медаль Олимпийских игр в весовой категории до 75 кг. Он победил Дарелля Вальсанту из Гаити в четвертьфинальном поединке боксерского олимпийского турнира. В полуфинале 5 августа россиянин проведет бой против бразильца Эберта Соузы. Бакши на чемпионате мира 2019 года завоевал золотую медаль. Олимпийские игры завершатся 8 августа.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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