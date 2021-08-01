Российский боксер Бакши гарантировал медаль Олимпийских игр в весовой категории до 75 кг

Российский боксер Глеб Бакши гарантировал медаль Олимпийских игр в весовой категории до 75 кг. Он победил Дарелля Вальсанту из Гаити в четвертьфинальном поединке боксерского олимпийского турнира. В полуфинале 5 августа россиянин проведет бой против бразильца Эберта Соузы. Бакши на чемпионате мира 2019 года завоевал золотую медаль. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».



