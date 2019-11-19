Российский боец Гога Шаматава продлил контракт и проведет бой 14 декабря

Известный российский боец Гога Шаматава продлил контракт с лигой ACA ММА, занимающейся смешанными боевыми искусствами, и проведет бой 14 декабря на турнире "АСА 103" в Санкт-Петербурге.

Соперником Шаматавы станет 21-летний Алексей Шапошников, перспективный боец. Сам Шаматава отмечает в своем интервью, что молодость его оппонента может сыграть ему на руку. “Мой соперник - достаточно молод, и несомненно, мое преимущество - это мой опыт, это несомненно", - отмечает спортсмен. Также боец отметил, что предыдущие неудачи дали ему многое, добавили "здоровой злости", и он уверен, что выйдет на бой в очень хорошей форме. Шаматава добавил, что в настоящий момент осталось две-три недели тяжелой работы.

"Мы стали более универсальными, научились бороться, в клетке я продемонстрирую, прогресс в борьбе и партере". Боец отметил, что любит Санкт-Петербург и рассчитывает на поддержку друзей, которые уже сейчас приобрели билеты на мероприятие. Также боец сообщил о продлении контракта с лигой ACA. "Я сделаю все возможное, чтоб стать однажды чемпионом ACA, сейчас главное - вернуться на победную тропу”, - отметил Шаматава.

