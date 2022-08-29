Российский атлет стал чемпионом мира по силовому экстриму
Россиянин стал чемпионом мира по силовому экстриму среди любителей в весовой категории до 105 кг.
На прошедшем любительском чемпионате мира по силовому экстриму, который проходил с 26-28 августа в Дубае, уроженец Мурманска Леонтий Мирошник занял первое место в категории до 105 кг среди 12 спортсменов, представлявших эту категорию.
Также Леонтий на турнире в Дубае установил новый рекорд России в становой тяге в категории до 105 кг с результатом 370 кг, сообщил заместитель президента Федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк".
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