Российские волейболисты вышли в четвертьфинал Олимпиады

Российские волейболисты обыграли команду Туниса в заключительном матче группового этапа турнира на Олимпийских играх в Токио и прошли в 1/4 финала соревнований. Сборная России заняла первое место в группе.

Встреча группы В завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) в пользу россиян. В итоге сборная России заняла первое место в группе, обойдя команду Бразилии. За выход в полуфинал она поспорит с командой, которая займет четвертое место в группе A. До этого российские волейболисты победили бразильцев (3:0), аргентинцев (3:1) и американцев (3:1), но проиграли сборной Франции (1:3).

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

