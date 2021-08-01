Российские волейболисты вышли в четвертьфинал Олимпиады
Российские волейболисты обыграли команду Туниса в заключительном матче группового этапа турнира на Олимпийских играх в Токио и прошли в 1/4 финала соревнований. Сборная России заняла первое место в группе.
Встреча группы В завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) в пользу россиян. В итоге сборная России заняла первое место в группе, обойдя команду Бразилии. За выход в полуфинал она поспорит с командой, которая займет четвертое место в группе A. До этого российские волейболисты победили бразильцев (3:0), аргентинцев (3:1) и американцев (3:1), но проиграли сборной Франции (1:3).
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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