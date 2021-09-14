Российские волейболисты не прошли в полуфинал чемпионата Европы

Мужская сборная России проиграла матч с Польшей в 1/4 финала чемпионата Европы. Встреча прошла в польском Гданьске.



Встреча закончилась со счетом 25:14, 26:24, 25:19 в пользу польских спортсменов. Соперником Польши в полуфинале станет победитель матча между Чехией и Словенией.

Также в 1/2 финала будут играть сербы, а также победитель матча между Италией и Германией.

В ходе чемпионата россияне выиграли матчи с командами Нидерландов, Финляндии, Испании и Северной Македонии, а также Украины. Чемпионат Европы по волейболу идет в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии, он завершится 19 сентября.