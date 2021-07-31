Российские теннисистки Веснина и Кудерметова проиграли в матче за бронзу на ОИ

Теннисистки из России Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли соперницам из Бразилии Луизе Стефани и Лауре Пигосси в матче за бронзовые медали на олимпийском турнире в Токио в женском парном разряде. Счёт встречи — 6:4, 4:6, [9:11]. По ходу чемпионского тай-брейка российские теннисистки вели со счётом 9:5, однако не сумели реализовать 4 матчбола и в итоге уступили.

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