Российские шахматисты одержали шесть побед за два дня онлайн-олимпиады
Сборная России по шахматам одержала шесть побед за два дня группового этапа онлайн-олимпиады. Об этом сообщает ТАСС.
В четверг россияне обошли в четвертом, пятом и шестом турах аргентинцев (6:0), парагвайцев (4,5:1,5) и израильтян (5:1).
Ранее в среду представители РФ обыграли украинцев (4,5:1,5) в первом туре, во втором вышли победителями из соревнования с немцами (6:0), в третьем оказались сильнее сборной Чехии (5:1).
По итогам трех туров россияне являются лидерами турнирной таблицы группы С (31 очко), на втором месте сборная Украины (22,5), на третьем - немцы (21).
В групповом этапе соревнований участвуют 40 команд, разделённых на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф 15 сентября.
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