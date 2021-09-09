Российские шахматисты одержали шесть побед за два дня онлайн-олимпиады

Сборная России по шахматам одержала шесть побед за два дня группового этапа онлайн-олимпиады. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг россияне обошли в четвертом, пятом и шестом турах аргентинцев (6:0), парагвайцев (4,5:1,5) и израильтян (5:1).

Ранее в среду представители РФ обыграли украинцев (4,5:1,5) в первом туре, во втором вышли победителями из соревнования с немцами (6:0), в третьем оказались сильнее сборной Чехии (5:1).

По итогам трех туров россияне являются лидерами турнирной таблицы группы С (31 очко), на втором месте сборная Украины (22,5), на третьем - немцы (21).

В групповом этапе соревнований участвуют 40 команд, разделённых на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф 15 сентября.

