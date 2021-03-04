Российские лыжницы стали вторыми в эстафете на чемпионате мира

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла серебрянные медали в эстафете 4x5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе, сообщает ТАСС.

Победителями гонки стали лыжницы из Норвегии, которые прошли дистанцию за 53 минуты 43,2 секунды. Российская команда, за которую выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева, проиграла им 26,6 секунды. Бронзовые медали завоевали финские лыжницы, отставшие от победителей на 46,2 секунды.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартовал в германском Оберстдорфе 25 февраля. В настоящее время у сборной России три медали. Кроме серебра в женской эстафете, в активе национальной команды золото Александра Большунова в скиатлоне и бронза в командном спринте, завоёванная Большуновым в паре с Глебом Ретивых.