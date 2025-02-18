Российские команды выступят на футбольном турнире в Китае
18 февраля 202511:32
Футбольные клубы из России сыграют на турнире Тихоокеанской футбольной конфедерации, в которую входят РФ и Китай. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Соревнования пройдут в КНР летом 2025 года.
Турнир станет первым масштабным проектом конфедерации. В дальнейшем соревнования будут проводиться как в Китае, так и в России. Объединение планирует организовывать регулярные турниры.
Между тем Российский футбольный союз объявил, что национальная сборная проведет матчи с командами Замбии, Нигерии и Белоруссии, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские команды выступят на футбольном турнире в Китае
- Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на СВО
- СКР начал проверку после аварийной посадки Ан-24 в Якутске
- Обучение по рабочим специальностям в России хотят сделать бесплатным
- Президент Грузии заявил о попытках подтолкнуть страну к войне с Россией
- Разин пообещал засудить устроивших «хайп» на песнях «Ласкового мая»
- Макрон заявил об угрозе очередных минских соглашений по Украине
- В России на реализацию нацпроекта «Кадры» направят 116 млрд рублей
- Глава РФПИ: Санкции против России ударили по США сильнее
- Зурабишвили закидали яйцами в Тбилиси
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru