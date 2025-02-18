Российские команды выступят на футбольном турнире в Китае

Футбольные клубы из России сыграют на турнире Тихоокеанской футбольной конфедерации, в которую входят РФ и Китай. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Соревнования пройдут в КНР летом 2025 года.

Турнир станет первым масштабным проектом конфедерации. В дальнейшем соревнования будут проводиться как в Китае, так и в России. Объединение планирует организовывать регулярные турниры.

Между тем Российский футбольный союз объявил, что национальная сборная проведет матчи с командами Замбии, Нигерии и Белоруссии, напоминает RT.

