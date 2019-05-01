Российские хоккеисты разгромили итальянцев с историческим отрывом

Хоккеисты сборной России добились разгромной победы над национальной командой Италии в четвертом туре чемпионата мира в Словакии. Встреча в Братиславе завершилась со счетом 10:0 в пользу россиян, что стало самой крупной победой в истории российского хоккея, отмечает «Свободная пресса».

Пока отечественная ледовая дружина под руководством Ильи Воробьева идет на турнире без потерь: в четырех турах она выиграла четыре матча, набрала 12 очков и занимает в группе В первое место, сообщает Ura.ru.

По дополнительным показателям она опережает Швейцарию, также набравшую 12 баллов.

Следующий матч россияне проведут против Латвии. Как сообщает Москва 24, игра пройдет в субботу, 18 мая, и начнется в 13:15 по московскому времени. Ранее сборная Латвии обыграла итальянцев со счетом 3:0, пишут argumenti.ru.

Напомним, что в чемпионате мира по хоккею принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

Спортивный обозреватель Виктор Хрущев в эфире НСН ранее высоко оценил потенциал россиян, но отметил и проблемные моменты.

«Традиционно США и Канада на чемпионатах мира сыгрываются по ходу турнира. И на пик чемпионата, когда наступает время плей-офф, эти команды, как правило, собираются с силами. Наши сейчас - поскольку игроков достаточно много из НХЛ, и эти игроки звездные - идут по тому же пути. Матч с чехами показал, что не все звезды еще в оптимальной форме. Все-таки забросили не Малкин, Овечкин, Кучеров, а забивали другие игроки. Мне кажется, что в нападении у нас еще есть определенные вопросы. И защита выглядит лучше. Есть над чем работать», - заключил собеседник НСН.

