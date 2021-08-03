Российские гимнасты стали вторыми в общем зачёте Олимпиады в Токио
Сборная России по спортивной гимнастике завоевала восемь медалей и заняла второе место в общем зачёте Олимпийских игр в Токио, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио..
Мужская и женская сборные выиграли два золота в командном многоборье. Личные медали завоевали Денис Аблязин (серебро) и Анастасия Ильянкова (серебро), а также Никита Нагорный (две бронзы) и Ангелина Мельникова (две бронзы).
Первое место в общем зачёте по спортивной гимнастике у сборной Китая (3-3-2), а замкнули ТОП-3 американцы (2-2-2).
Ранее в Токио российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото Олимпийских игр в весовой категории до 97 кг, сообщает РИА ФАН.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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