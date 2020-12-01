Российские футболисты не попали в список кандидатов в сборную года УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал список кандидатов в символическую сборную года, которая составляется по результатам голосования болельщиков, сообщает пресс-служба организации.

В списке 50 номинантов и ни одного футболиста, играющего в Российском чемпионате. Так, на место в воротах претендуют Алиссон («Ливерпуль»), Антони Лопеш («Лион»), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер («Бавария») и Ян Облак («Атлетико»).

В число претендентов-защитников вошли Давид Алаба, Альфонсо Дэвис и Йозуа Киммих (все - «Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Стефан де Врей («Интер»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Тьяго Силва (ПСЖ, «Челси») и другие.

На лучшего полузащитника номинированы Тьяго Алькантара («Бавария», «Ливерпуль»), Леон Горецка и Томас Мюллер (оба «Бавария»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и другие.

В списке кандидатов-нападающих есть Неймар и Килиан Мбаппе (оба - ПСЖ), Жоау Фелиш («Атлетико»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Роберт Левандовский («Бавария»), Садио Мане и Мохаммед Салах (оба «Ливерпуль»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Интер»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

С полным списком кандидатов можно ознакомиться на сайте УЕФА, где и проходит голосование. Отдать свой голос можно до января 2021 года.

