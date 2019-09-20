Российская теннисистка дисквалифицирована из-за попытки продать место на турнире

Теннисистка Ирина Хромачева дисквалифицирована на месяц за попытку продать место в квалификационной стадии турнира Индиан-Уэллс в США. Как сообщает Интерфакс, кроме запрета на участие в турнирах спортсменка обязана выплатить штраф $3 тыс.

Нарушение выявила организация Tennis Integrity Unit, которая занимается борьбой с неспортивным поведением в теннисе. Пресс-служба организации сообщила, что Хромачева пыталась обменять место в квалификационном матче на денежное вознаграждение.

По состоянию на сентябрь 2019 года Хромачева входит в 300 лучших ракеток мира и занимает 274-ю позицию в рейтинге Женской теннисной организации.



