Российская сборная по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
Сборная России обыграла команду Японии в матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходил в Москве, и вышла в 1/4 финала турнира.
Игра на домашнем поле прошла в рамках третьего тура группы A и закончилась со счетом 7:1 (3:0, 1:0, 3:1) в пользу российской сборной. У победителей отличился Артур Папоротный (3, 25, 27), а также Федор Земсков (8), Максим Чужков (15) и Борис Никоноров (36).
Защитник проигравших Озу Морейра забил автогол. Единственный мяч в ворота противника забил Такуйя Акагума на 32-й минуте встречи. Отмечается, что сборная России впервые выиграла матч такого уровня за всю историю участия команды в чемпионатах мира по пляжному футболу.
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