Российская сборная по мини-футболу обошла команду Франции со счетом 3:2
Сборная России по мини-футболу обыграла французскую команду со счетом 3:2 в матче третьего этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство отмечает, что игра прошла в Париже. Среди игроков российской команды отличились Иван Чишкала и Робиньо. Во французской сборной авторами голов стали Сухей Мухудин и Ландри Н'Гала.
Россия находится на верхней строчке турнирной таблице, сборная получила 9 очков из 9 возможных. Затем расположились команды Грузии, Франции и Армении. В следующем матче команда России вновь встретится с французской сборной, это произойдет 9 марта.
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