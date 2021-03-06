Российская сборная по мини-футболу обошла команду Франции со счетом 3:2

Сборная России по мини-футболу обыграла французскую команду со счетом 3:2 в матче третьего этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.



Агентство отмечает, что игра прошла в Париже. Среди игроков российской команды отличились Иван Чишкала и Робиньо. Во французской сборной авторами голов стали Сухей Мухудин и Ландри Н'Гала.

Россия находится на верхней строчке турнирной таблице, сборная получила 9 очков из 9 возможных. Затем расположились команды Грузии, Франции и Армении. В следующем матче команда России вновь встретится с французской сборной, это произойдет 9 марта.

