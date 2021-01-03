Российская молодежная сборная встретится в полуфинале ЧМ с канадцами

Молодежная сборная России в полуфинале чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне, встретился с соперниками из Канады, сообщает РИА Новости.

Таков результат четвертьфинала турнира, в котором сборная Соединенных Штатов обыграла словаков со счетом 5:2. Россияне победили сборную Германии со счетом 2:1.

Напомним, в полуфинал выходят команды, набравшие максимальный рейтинг в групповом этапе состязаний. Сборная России выступит против канадцев, во втором полуфинале состоится встреча США и Финляндии.

Матчи полуфиналов запланированы на 5 января. Встреча сборных России и Канады состоится в 2:00 (мск), Финляндии и США в 5:30 (мск).

