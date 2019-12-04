Российская футболистка разбилась насмерть в ДТП

22-летняя российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате ДТП. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омского «Иртыша», авария произошла на трассе между Новосибирском и Челябинском.

Девушка была за рулем своего автомобиля, выехав на встречную полосу движения, Трушкина столкнулась с грузовиком. В результате ДТП футболистка скончалась на месте.

Алена Трушкина играла за команду «Енисей» из Красноярска. В активе спортсменки – шесть матчей в элитном дивизионе чемпионата России.

