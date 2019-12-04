Российская футболистка разбилась насмерть в ДТП
4 декабря 201918:42
22-летняя российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате ДТП. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омского «Иртыша», авария произошла на трассе между Новосибирском и Челябинском.
Девушка была за рулем своего автомобиля, выехав на встречную полосу движения, Трушкина столкнулась с грузовиком. В результате ДТП футболистка скончалась на месте.
Алена Трушкина играла за команду «Енисей» из Красноярска. В активе спортсменки – шесть матчей в элитном дивизионе чемпионата России.
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