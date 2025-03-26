Российская делегация с Дегтяревым посетит чемпионат мира по дзюдо в Венгрии

Российская делегация посетит чемпионат мира по дзюдо в Венгрии. Об этом сообщил министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

В среду министр встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Как отметил Дегтярев, стороны планируют укреплять двусторонние контакты в спортивной сфере по всем направлениям. Так, сборная РФ по баскетболу U-15 будет проводить игры в Венгрии, сотрудничают футбольные клубы двух стран, Континентальная хоккейная лига контактирует с венгерской хоккейной федерацией.

«Петер Сийярто пригласил нашу делегацию в Будапешт. Ближайшее крупное спортивное событие - чемпионат мира по дзюдо в Венгрии. Увидимся на берегах Дуная», - подчеркнул министр.

Ранее Михаил Дегтярев выразил надежду, что при новом президенте Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри российские атлеты вернутся на международную арену, напоминает РЕН ТВ.

