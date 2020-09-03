России и Сербия ушли на перерыв без голов
3 сентября 202022:32
Первый тайм матча Лиги наций между российской и сербской сборными закончился ничьей.
Матч проходит в ВТБ Арене – Центральном стадионе «Динамо» в российской столице.
Напомним, в стартовом составе на поле вышли Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Жирков, Караваев, Зобнин, Оздоев, Ионов, Бакаев и Дзюба.
Игра сборной России с Сербией является первой в групповом этапе, 11 октября Россия встретится с командой Турции, а 14 октября - со сборной Венгрии.
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3 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru