России и Чехии не хватило основного времени в матче за бронзу на ЧМ по хоккею

25 мая сборные России и Чехии встретились в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. Однако основного времени для определения победителя оказалось недостаточно, счет на табло — 2:2.



Счет встречи открыл россиянин Григоренко на 13 минуте, однако затем сборная РФ пропустила две шайбы. Сравнять счет удалось лишь во втором периоде благодаря точному броску Анисимова.

