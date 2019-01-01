России и Чехии не хватило основного времени в матче за бронзу на ЧМ по хоккею
25 мая сборные России и Чехии встретились в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. Однако основного времени для определения победителя оказалось недостаточно, счет на табло — 2:2.
Счет встречи открыл россиянин Григоренко на 13 минуте, однако затем сборная РФ пропустила две шайбы. Сравнять счет удалось лишь во втором периоде благодаря точному броску Анисимова.
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