Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании
Криштиану Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании, в котором его обвинила Кэтрин Майорга, передает «Интерфакс».
Обвинитель Стив Вольфскин отметил, что на основании материалов дела выдвинутые против Роналду обвинения не могут быть доказаны «вне разумного сомнения».
5 июня суд уже прекратил рассмотрение иска Майорги в отношении у Роналду.
В 2018 году бывшая модель и школьный учитель Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. По её словам, происшествие относится к 2009 году. После инцидента, который произошёл в Лас-Вегасе, игрок заплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. По данным адвокатов потерпевшей, сам нападающий «Ювентуса» отрицает факт изнасилования, однако утверждает, что американка говорила ему в ту ночь «нет».
34-летний Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру – португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19.
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