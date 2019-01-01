Роман Нойштедтер перейдёт в «Истанбул»

31-летний защитник сборной России Роман Нойштедтер подпишет контракт с турецким клубом «Истанбул», сообщает RT.

С 2016 по 2019 год россиянин выступал за «Фенербахче».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:Футболист