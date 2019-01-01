Роман Нойштедтер перейдёт в «Истанбул»

Джонсон – премьер. Не до смеха Британские СМИ сомневаются в возможности Brexit к 31 октября The Times: «начинающееся премьерство закончится катастрофой» В отношениях между Лондоном и Москвой с приходом Джонсона мало что изменится Главное, чтобы костюмчик сидел