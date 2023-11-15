Роднина заявила, что российские спортсмены не добиваются успеха за рубежом

Роднина подчеркнула, что это выбор Березуцкого, но не всех спортсменов. «С лозунгами сейчас не время выступать!» — отметила олимпийская чемпионка.

Напомним, Березуцкий обратился к российским спортсменам с призывом уезжать из России, если они хотят добиться впечатляющих результатов, 14 ноября.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил старшей дочери олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Дарье Виролайнен выступать за сборную Финляндии на международных соревнованиях начиная с сезона 2023/2024. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

