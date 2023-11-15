Роднина заявила, что российские спортсмены не добиваются успеха за рубежом
Трехкратная олимпийская чемпионка, фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила в ответ экс-защитнику российской сборной по футболу, игроку московского ЦСКА Василию Березуцкому, призвавшему атлетов уезжать из страны, что сегодня ни один российский футболист не добился значительных результатов в Европе. Об этом спортсменка заявила в интервью Sport24.
Роднина подчеркнула, что это выбор Березуцкого, но не всех спортсменов. «С лозунгами сейчас не время выступать!» — отметила олимпийская чемпионка.
Напомним, Березуцкий обратился к российским спортсменам с призывом уезжать из России, если они хотят добиться впечатляющих результатов, 14 ноября.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил старшей дочери олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Дарье Виролайнен выступать за сборную Финляндии на международных соревнованиях начиная с сезона 2023/2024. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru