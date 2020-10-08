Роберто Карлос стал глобальным послом «Футбола для дружбы»
Легендарный футболист сборной Бразилии и клуба «Реал Мадрид» Роберто Карлос стал глобальным послом Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».
В прошлом году спортсмен лично пообщался с участниками и тренерами детских команд, вручил кубок юным победителям Чемпионата мира по «Футболу для дружбы», а также принял участие в ключевых мероприятиях программы, которые прошли в рамках Финала Лиги Чемпионов УЕФА в Мадриде.
В этом году Роберто Карлос как глобальный посол программы вместе с юными участниками продвигает ценности «Футбола для дружбы» по всему миру.
«Футбол для дружбы» - уникальный проект, дающий равные возможности всем детям мира, он ежегодно собирает мальчиков и девочек в настоящем международном турнире, учит общаться со сверстниками из разных стран и дарит не просто массу положительных эмоций, но и путёвки в хорошее будущее», - сказал Карлос.
Новая международная образовательно-игровая онлайн платформа «Футбола для дружбы» включит в себя Международный лагерь Дружбы, детский пресс-центр, Форум для тренеров детских команд со всего мира и многопользовательскую мобильную игру F4F World, предоставляя участникам возможность принять участие во всех традиционных мероприятиях финала сезона «Футбола для дружбы» 2020 и получить ценный опыт. Ключевым событием станет Всемирный онлайн-чемпионат по «Футболу для дружбы».
Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Участники программы – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью.
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