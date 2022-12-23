РФС примет решение по переходу в Азию 27 декабря

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что решение по выходу из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола примут 27 декабря, сообщает Sports.ru

«Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение. У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК дает нам такую возможность», - сказал Дюков.

Он также отметил, что переход в Азию окажет большое влияние на развитие российского футбола в ближайшие 10 лет.

