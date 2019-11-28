РФ вышла в полуфинал по пляжному футболу, победив Бразилию
28 ноября 201923:39
Российская сборная по пляжному футболу завоевала билет в полуфинал чемпионата мира, обыграв бразильцев. Об этом сообщает Интерфакс.
Счет четвертьфинального матча между РФ и Бразилией составил 4:3 в пользу российской команды. В полуфинале Россия встретится с победителем матча Италия-Швейцария.
Чемпионат проходит в Парагвае. По данным агентства, Бразилия рекордное число раз становилась мировым лидером в пляжном футболе – 14. РФ выигрывала мировое первенство в 2011 и 2013 годах.
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