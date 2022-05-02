РФ не выступит на футбольных еврокубках в сезоне-2022/23
Российские клубы не будет представлена на еврокубках по футболу в сезоне-2022/23. Такое решение принято УЕФА, соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте организации.
«Приостановить участие всех российских команд и клубов в матчах соревнований УЕФА до дальнейшего уведомления», - говорится в сообщении.
УЕФА также сообщило о принятии ряда решений в связи с последствиями исключения РФ от участия в турнирах. В частности, отмечается, что на чемпионат Европы по футболу среди женщин 2022 Россию в финале заменит Португалия, потерпевшая поражение в плей-офф.
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