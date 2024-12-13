Рекордсмен советского альпинизма Валентин Божуков умер на 92-м году жизни
На 92-м году жизни скончался выдающийся советский и российский альпинист Валентин Божуков. О его смерти сообщили на сайте Федерации альпинизма России. Причина не уточняется.
Божуков был восьмикратным чемпионом СССР по альпинизму и мастером спорта международного класса. Он стал третьим альпинистом, покорившим все семитысячники России, и установил мировой рекорд в 1993 году, когда в возрасте 60 лет за один сезон поднялся на три семитысячника и спустился с них на параплане.
Также Божуков принимал участие в восхождениях на Эверест и оставался самым возрастным альпинистом России.
В федерации отметили, что он стоял у истоков парапланеризма в СССР, придумал термин «параплан» и совершил сотни полетов, включая спуски с семитысячников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru