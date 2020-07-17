«Реал» выиграл чемпионат Испании в 34-й раз

Мадридский футбольный клуб "Реал" стал чемпионом Испании сезона-2019/20. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, «Реал» обыграл футболистов "Вильярреала" со счетом 2:1 и стал недосягаемым для ближайшего соперника «Барселоны» за один тур до финиша.

Так, на текущий момент у "Реала" 86 баллов, у «Барселоны» 79 баллов.

«Реал» в домашнем чемпионате выигрывает в 34-й раз. По данным агентства, это лучший показатель среди футбольных клубов страны. На втором месте "Барселона", которая становилась чемпионом 26 раз.







