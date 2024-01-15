«Реал» в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу
15 января 202409:20
Футбольный клуб «Реал» обыграл «Барселону» в финальном матче Суперкубка Испании.
Игра прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 4:1. В составе команды из Мадрида отметились голами Винисиус Жуниор, который оформил хет-трик, а также Родриго. Единственный мяч «Барселоны» забил Роберт Левандовский.
«Реал» выиграл Суперкубок Испании в 13-й раз, пишет RT. Кроме того, команда продлила беспроигрышную серию в турнирах до 21 игры.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru