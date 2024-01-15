«Реал» в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу

Игра прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 4:1. В составе команды из Мадрида отметились голами Винисиус Жуниор, который оформил хет-трик, а также Родриго. Единственный мяч «Барселоны» забил Роберт Левандовский.

«Реал» выиграл Суперкубок Испании в 13-й раз, пишет RT. Кроме того, команда продлила беспроигрышную серию в турнирах до 21 игры.

