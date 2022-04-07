«Реал» обыграл «Челси» в матче Лиги чемпионов

Мадридский футбольный клуб «Реал» обыграл лондонский «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Счет игры составил 3:1 в пользу «Реала».

В составе «Реал» отличился Карим Бензема, который реализовал все три гола (21-й, 24-й, 46-й минутах). За «Челси» забил Кай Хаверц на 40-й минуте встречи.

Ответный матч состоится 12 апреля в Мадриде.

