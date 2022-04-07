«Реал» обыграл «Челси» в матче Лиги чемпионов
7 апреля 202200:22
Мадридский футбольный клуб «Реал» обыграл лондонский «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Счет игры составил 3:1 в пользу «Реала».
В составе «Реал» отличился Карим Бензема, который реализовал все три гола (21-й, 24-й, 46-й минутах). За «Челси» забил Кай Хаверц на 40-й минуте встречи.
Ответный матч состоится 12 апреля в Мадриде.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru