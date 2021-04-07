«Реал» обошел «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Испанский ФК "Реал" выиграли у английского "Ливерпуля" со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, среди испанских спортсменов дважды отличился Винисиус Жуниор, один гол забил Марко Асенсио. Среди гостей отыграть мяч смог лишь Мохамед Салах. Игра проходила в Мадриде.
В это же время в Англии "Манчестер Сити" обошел немецкую "Боруссию" со счетом 2:1. По данным агентства, ответные встречи запланированы на 14 апреля, хозяевами матчей станут "Ливерпуль" и "Боруссия".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 328 / сут.
Умерли
101 тыс.+389 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 902 / сут.
- «Реал» обошел «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
- США считают, что вступление Украины в НАТО зависит не только от Белого дома
- Испытания AstraZeneca на детях приостановили в Великобритании
- Хоккеисты ЦСКА выиграли СКА в полуфинальном матче КХЛ
- Президент Бразилии позвонил Путину насчёт «Спутника V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru