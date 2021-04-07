«Реал» обошел «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Испанский ФК "Реал" выиграли у английского "Ливерпуля" со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, среди испанских спортсменов дважды отличился Винисиус Жуниор, один гол забил Марко Асенсио. Среди гостей отыграть мяч смог лишь Мохамед Салах. Игра проходила в Мадриде.

В это же время в Англии "Манчестер Сити" обошел немецкую "Боруссию" со счетом 2:1. По данным агентства, ответные встречи запланированы на 14 апреля, хозяевами матчей станут "Ливерпуль" и "Боруссия".

