Расул Мирзаев отправлен в нокаут второй бой подряд

Российский боец Расул Мирзаев проиграл второй к ряду бой нокаутом. Как сообщает «Чемпионат», поединок Мирзаева с Арманом Оспановым продлился не более 3 минут.

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Бой состоялся в Казахстане. Там проходит турнир по смешанным единоборствам АСА 105.

Предыдущий поединок Мирзаева прошел в сентябре 2019 года. Он проиграл бойцу Шамилю Шахбулатову также нокаутом.

За карьеру на счету у 33-летнего Мирзаева 21 бой в ММА, 18 из которых завершены победами.

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ФОТО: pixabay.com
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