Расул Мирзаев отправлен в нокаут второй бой подряд
7 марта 202000:20
Российский боец Расул Мирзаев проиграл второй к ряду бой нокаутом. Как сообщает «Чемпионат», поединок Мирзаева с Арманом Оспановым продлился не более 3 минут.
Бой состоялся в Казахстане. Там проходит турнир по смешанным единоборствам АСА 105.
Предыдущий поединок Мирзаева прошел в сентябре 2019 года. Он проиграл бойцу Шамилю Шахбулатову также нокаутом.
За карьеру на счету у 33-летнего Мирзаева 21 бой в ММА, 18 из которых завершены победами.
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