Расул Мирзаев отправлен в нокаут второй бой подряд

Бой состоялся в Казахстане. Там проходит турнир по смешанным единоборствам АСА 105.

Предыдущий поединок Мирзаева прошел в сентябре 2019 года. Он проиграл бойцу Шамилю Шахбулатову также нокаутом.

За карьеру на счету у 33-летнего Мирзаева 21 бой в ММА, 18 из которых завершены победами.

