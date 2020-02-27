Боец ММА Емельяненко выложил фото со спарринга с Кадыровым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провёл тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыров. Фотоотчёт спортсмен выложил на своей странице в «Инстаграме».

Судя по кадрам, поединок проходил по правилам бокса. «Сегодня меня мой Друг Рамзан не жалел! Бил жестко с обеих рук!» - подписал фотографии Емельяненко. Впрочем, судя по снимкам, досталось и Кадырову.