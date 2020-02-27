Боец ММА Емельяненко выложил фото со спарринга с Кадыровым
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провёл тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыров. Фотоотчёт спортсмен выложил на своей странице в «Инстаграме».
Судя по кадрам, поединок проходил по правилам бокса. «Сегодня меня мой Друг Рамзан не жалел! Бил жестко с обеих рук!» - подписал фотографии Емельяненко. Впрочем, судя по снимкам, досталось и Кадырову.
Александр Емельяненко готовится к бою с Магомедом Исмаиловым, который должен состояться в Москве 3 апреля. В карьере Емельяненко 28 побед, одна ничья и семь поражений в ММА, у Исмаилова 13 побед, одна ничья и три поражения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Поклонская рассказала о первом появлении «вежливых людей» в Крыму
- Пять человек погибли в ДТП в Кузбассе
- Боец ММА Емельяненко выложил фото со спарринга с Кадыровым
- Новости за ночь: Россиян предупредили о погодных аномалиях
- Новости за ночь: У въезжающих на Украину из РФ начнут измерять температуру