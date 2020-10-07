Расставшийся с «Уфой» Евсеев может возглавить «Локомотив»

Вадим Евсеев, покинувший пост главного трена «Уфы», может возглавить московский «Локомотив». Такую информацию распространил спортивный комментатор Василий Уткин.

По его мнению, свободный теперь от тренерских обязанностей Евсеев автоматически становится главным претендентом на то, чтобы стать наставником железнодорожников, отмечает «Свободная пресса». Сейчас «Локомотив» возглавляет сербский наставник Марко Николич.

«Уфа» и Вадим Евсеев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Как признался тренер, он сам был инициатором ухода на фоне спортивных неудач клуба, а также в связи с потерей большинства основных игроков, что лишило команду возможности играть на прежнем уровне.

Это уже третья отставка главного тренера в Российской премьер-лиге текущего сезона. Ранее наставников сменили «Химки» и «Динамо».

