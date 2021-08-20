Рафаэль Надаль объявил о досрочном завершении сезона

Многократный победитель турниров Большого шлема, испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что вынужден досрочно завершить сезон-2021.

В своём Twitter спортсмен написал, что в течение года страдал от травмы ноги намного дольше, чем ожидал.

«Решение было принято после обсуждения с командой и семьей. Мне нужно время чтобы восстановиться», - подчеркнул теннисист.

Ранее Надаль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции (Roland Garros), сообщает РИА ФАН. После этого испанец пропустил Уимблдон и Олимпиаду в Токио.

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ФОТО: Pixabay
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