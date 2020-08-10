Радимов ответил на обвинения Родченкова в адрес бывшего врача «Зенита»
Экс-защитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал обвинения бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в адрес экс-врача клуба Сергея Пухова, который якобы был вовлечен в государственную допинг-программу России.
По словам Радимова, футболисты проходили постоянное тестирование на допинг во время международных матчей, сообщает «Чемпионат.com».
«Пухов — абсолютно нормальный человек и врач. Поднимите статистику, посмотрите, нас же проверяли после каждого еврокубкового матча. Мне все равно, зачем Родченков это делает», — отметил Радимов.
Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко также не видит ничего удивительного в заявлении Родченкова, сообщает ТАСС.
«"Зенит" создал хороший инфоповод, взяв три кубка в сезоне во второй раз в своей истории. И сейчас волна нашего успеха выносит на берег и всякую пену», — заявил пресс-секретарь «Зенита».
По его словам, команде не интересны подобные обвинения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru