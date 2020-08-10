Радимов ответил на обвинения Родченкова в адрес бывшего врача «Зенита»

«Пухов — абсолютно нормальный человек и врач. Поднимите статистику, посмотрите, нас же проверяли после каждого еврокубкового матча. Мне все равно, зачем Родченков это делает», — отметил Радимов.

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко также не видит ничего удивительного в заявлении Родченкова, сообщает ТАСС.

«"Зенит" создал хороший инфоповод, взяв три кубка в сезоне во второй раз в своей истории. И сейчас волна нашего успеха выносит на берег и всякую пену», — заявил пресс-секретарь «Зенита».

По его словам, команде не интересны подобные обвинения.

