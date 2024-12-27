Пятерых игроков «Пари Нижний Новгород-М» отстранили за участие в договорных матчах
Пять действующих и бывших игроков клуба «Пари Нижний Новгород-М» отстранили от футбольной деятельности за организацию договорных матчей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.
По данным КДК, речь идет об играх молодежного первенства «Ахмат-М» — «Пари Нижний Новгород-М» (8 марта, 1:1) и ЦСКА-М — «Пари Нижний Новгород-М» (15 марта, 8:1).
Так, футболисту Никите Милюкову пожизненно запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Спортсменам Захару Мозину, Максиму Галочкину, Павлу Шалимову запрещено вести любую связанную с футболом деятельность на 5 лет (4 года — условно), кроме того, для них установили двухлетний испытательный срок. При этом игроку Денису Чупрунову запретили осуществлять деятельность, связанную с футболом, на 3 года условно, и обязали выплатить штраф в 50 000 рублей.
КДК решил, что «Пари Нижний Новгород-М» в матче с «Ахмат-М» присудят поражение со счетом 0:3, а в игре с ЦСКА-М засчитали фактический счет.
Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе» российского футбола, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Губернатор призвал начать расследование.
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