Путин решил отложить проведение «Всемирных игр дружбы»

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, международные соревнования отложено до особого решения главы российского государства.

Отмечается, что проведение «Всемирных игр дружбы» было отложено с целью защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности.

Ранее Международная ассоциация дружбы (IFA) предложила перенести Всемирные игры дружбы в России на 2025 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

