Путин решил отложить проведение «Всемирных игр дружбы»

Проведение спортивных соревнований «Всемирные игры дружбы» было решено отложить. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх Дружбы в России

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, международные соревнования отложено до особого решения главы российского государства.

Отмечается, что проведение «Всемирных игр дружбы» было отложено с целью защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности.

Ранее Международная ассоциация дружбы (IFA) предложила перенести Всемирные игры дружбы в России на 2025 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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