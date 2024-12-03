Путин предложил сделать обучение детей плаванию госуслугой
Президент Владимир Путин предложил сделать обучение детей плаванию государственной услугой. Об этом сообщает Кремль со ссылкой на перечень поручений главы государства.
«Рекомендовать исполнительным органам субъектов... обеспечить включение физкультурно-оздоровительных услуг (в том числе услуг по обучению детей плаванию и иным базовым жизнеобеспечивающим навыкам) в региональные перечни... государственных (муниципальных) услуг и работ», — говорится в документе.
Президент назначил ответственными за это высшие должностные лица субъектов РФ.
Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности Олимпийского комитета РФ, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru