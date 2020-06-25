Путин пожелал удачи гимнасткам Винер-Усмановой
Президент России Владимир Путин пожелал успеха российским гимнасткам на предстоящих соревнованиях. Свое пожелание он адресовал главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усмановой.
«Желаем вам удачи на ближайших стартах ваших девочек», - сказал президент, обращаясь к Винер-Сумановой по видеосвязи. Она вышла на связь с главой государства из спортивного зала, при этом за ее спиной продолжали тренироваться спортсменки.
Ранее Винер-Усманова сообщила, что многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины в конце июня примут участие в международном турнире, который организует Всероссийская федерация художественной гимнастики. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
При этом тренер предположила, что очные международные соревнования возобновятся только в следующем году.
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