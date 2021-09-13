Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open

Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области для наблюдения за учениями «Запад-2021» Путин поручил правительству предусмотреть индексацию зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение еще с четырьмя странами Журова назвала победу Медведева на турнире «Большого шлема» «компенсацией» за его неудачу на ОИ-2020