Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open
Президент России Владимир Путин поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой на турнире US Open 2021, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил «высочайший класс мастерства», а также «упорство в достижении цели», которые спортсмен продемонстрировал в ходе турнира.
«В решающем матче выступили уверенно, собрано, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы», - подчеркнул глава государства в тексте поздравительной телеграммы.
Ранее Медведев впервые в своей карьере стал победителем турнира Большого шлема. В финале US Open он обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Вместе с кубком Медведев получил чек на 2,5 миллиона долларов США, сообщает RT.
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