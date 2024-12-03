Путин поручил рассмотреть вопросы о сохранении автономности ОКР

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос сохранения автономности Олимпийского комитета России. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства поручил президентской администрации совместно с Минспортом и при участии ОКР дополнительно рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности комитета, «об обеспечении деятельности его президента в полном соответствии с Олимпийской хартией, уставом Олимпийского комитета... и решениями, принятыми Олимпийским собранием». В случае необходимости ответственные структуры должны представить предложения по соответствующим изменениям в законодательство РФ и устав ОКР.

Исполнить поручение следует до 5 декабря.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство ОКР из-за включения в состав организации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, в РФ упразднили организационный комитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде, напоминает 360.ru.

