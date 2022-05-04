Путин не примет участие в хоккейном матче в Сочи 10 мая

Путин не примет участие в матче Ночной хоккейной лиги, которая пройдет в Сочи 10 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не планирует», – заявил Песков, отвечая на вопрос о планах Путина по участию в матче. При этом президент уже несколько лет традиционно играет в Ночной хоккейной лиге.

Это мероприятие начали проводить по инициативе Путина еще в 2011 году. Он обычно выходил на лед под номером 11.

Ранее Путин сообщал, что Ночная лига стала популярным мероприятием, которое служит популяризации хоккея.

