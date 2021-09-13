Прощай, Марио! Фернандес уходит из сборной РФ

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Натурализованный бразилец принял такое решение, чтобы сфокусироваться на клубной карьере.

Об этом футболист, которому на этой неделе исполняется 31 год, заранее предупредил тренерский штаб сборной и РФС. В составе национальной команды РФ Фернандес впервые вышел на поле 3 сентября 2017 года. За четыре года он провёл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.

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Вместе с российской командой Марио дошел до четвертьфинала домашнего мирового первенства 2018 года. В заключительном для сборной матче с Хорватией Фернандес сравнял счет за несколько минут до конца второго дополнительного тайма – это был его первый гол в официальной игре. Бразилец также сыграл на Евро-2020.

РФС выразил сожаление по поводу ухода Фернандеса из сборной.

«Российский футбольный союз благодарит Марио за блестящие выступления в составе сборной и желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении.

РФС также публикует на своём сайте открытое письмо Марио Фернандеса к болельщикам. Он, частности, объясняет, что с возрастом его травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и клуб. «Я, мальчишка из Сан-Каэтано-ду-Сул, живу в России почти 10 лет и счастлив, что смог принести ей пользу», - признался футболист.

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Фото: facebook.com/TeamRussia
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