Прощай, Марио! Фернандес уходит из сборной РФ

Вместе с российской командой Марио дошел до четвертьфинала домашнего мирового первенства 2018 года. В заключительном для сборной матче с Хорватией Фернандес сравнял счет за несколько минут до конца второго дополнительного тайма – это был его первый гол в официальной игре. Бразилец также сыграл на Евро-2020.

РФС выразил сожаление по поводу ухода Фернандеса из сборной.

«Российский футбольный союз благодарит Марио за блестящие выступления в составе сборной и желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении.

РФС также публикует на своём сайте открытое письмо Марио Фернандеса к болельщикам. Он, частности, объясняет, что с возрастом его травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и клуб. «Я, мальчишка из Сан-Каэтано-ду-Сул, живу в России почти 10 лет и счастлив, что смог принести ей пользу», - признался футболист.

