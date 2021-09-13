Прощай, Марио! Фернандес уходит из сборной РФ
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Натурализованный бразилец принял такое решение, чтобы сфокусироваться на клубной карьере.
Об этом футболист, которому на этой неделе исполняется 31 год, заранее предупредил тренерский штаб сборной и РФС. В составе национальной команды РФ Фернандес впервые вышел на поле 3 сентября 2017 года. За четыре года он провёл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.
Вместе с российской командой Марио дошел до четвертьфинала домашнего мирового первенства 2018 года. В заключительном для сборной матче с Хорватией Фернандес сравнял счет за несколько минут до конца второго дополнительного тайма – это был его первый гол в официальной игре. Бразилец также сыграл на Евро-2020.
РФС выразил сожаление по поводу ухода Фернандеса из сборной.
«Российский футбольный союз благодарит Марио за блестящие выступления в составе сборной и желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении.
РФС также публикует на своём сайте открытое письмо Марио Фернандеса к болельщикам. Он, частности, объясняет, что с возрастом его травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и клуб. «Я, мальчишка из Сан-Каэтано-ду-Сул, живу в России почти 10 лет и счастлив, что смог принести ей пользу», - признался футболист.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Выигравший US Open Даниил Медведев получил 2,5 млн долларов
- Прощай, Марио! Фернандес уходит из сборной РФ
- СМИ: рост цен на жильё в Сочи заставил россиян переключится на недвижимость в Крыму
- Талибы назвали ложью сообщения о гибели своего вице-премьера
- «Чистая Арктика» собрала Понарошку и более 600 тонн металлолома
- Мишустин: Правительство поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра
- Достойны книг и фильмов: Путин вручил награды паралимпийцам
- Россияне не пострадали в результате ДТП в Турции
- Спокойствие, только спокойствие! Как пережить похолодание и перепады давления
- В Красноярске присяжные оправдали криминального авторитета Костю Канского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru