Промес стал игроком «Аякса»

Голландский футбольный клуб «Аякс» подписал контракт с 27-летним полузащитником Квинси Промесом, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет. За переход «Аякс» заплатил «Севилье» 15,7 миллиона евро.

Ранее Промес играл в «Спартаке», в составе которого провел 135 матчей и забил 66 голов.

В составе сборной Нидерландов он стал серебряным призером Лиги наций, сообщает ТАСС.

