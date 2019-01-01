Спорт
В составе сборной Нидерландов он стал серебряным призером Лиги наций, сообщает ТАСС.
Промес стал игроком «Аякса»
24 июня21:26
Голландский футбольный клуб «Аякс» подписал контракт с 27-летним полузащитником Квинси Промесом, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано на пять лет. За переход «Аякс» заплатил «Севилье» 15,7 миллиона евро.
Ранее Промес играл в «Спартаке», в составе которого провел 135 матчей и забил 66 голов.
В составе сборной Нидерландов он стал серебряным призером Лиги наций, сообщает ТАСС.
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ТЕГИ:Футбол